



Буковинська поліція влаштувала перевірки перевізникам - 27.04.2018 09:09

З 20-го квітня в Україні проводиться комплекс цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». Уже в перші дні його реалізації правоохоронці задокументували на території Буковини більше сотні порушень у сфері пасажироперевезень.

Упродовж першого кварталу 2018 року поліція зафіксувала зростання кількості дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками та постраждалими за участю пасажирського транспорту. Зокрема, за вказаний період на території України сталося 269 таких автопригод, у яких 44 особи загинули та 467 травмовано.

Щоб запобігти надзвичайним подіям у сфері пасажирських перевезень, поліція посилила контроль за дотриманням водіями та перевізниками Правил дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів.

Працівники поліції перевіряють, насамперед, технічний стан автобусів, розташування пасажирських місць і справність аварійних виходів. Також приділяється увага передрейсовому контролю технічного стану транспорту й медогляду водіїв.





Крім цього, поліціянти посилено патрулюють аварійно-небезпечні ділянки доріг і місця концентрації ДТП.

Загалом, протягом п’яти днів на території Чернівецької області групи реагування патрульної поліції перевірили 325 пасажирських автобусів і виявили 110 випадків порушення законодавства. За результатами перших перевірок, найбільш поширеними порушеннями серед перевізників є відхилення від визначеного маршруту руху та перевищення дозволеної кількості пасажирів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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