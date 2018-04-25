



В Музее восковых фигур представили копию Мелании Трамп - 26.04.2018 17:46

В филиале музея восковых фигур мадам Тюссо, что в Нью-Йорке, экспозиция пополнилась восковой копией первой леди США - Меланьи Трамп.

В прессе отмеачают, что первым сфотографироваться с восковым двойником Мелании выразил желание Шон Спайсер, бывший пресс-секретарь президента США. По словам Спайсера, восковая скульптура поражает сходством и удивительной реалистичностью.

Восковая Меланья в музее составит компанию восковой фигуре действующего президента США Дональда Трампа.

Отметим, что двойника Трампа представили в экспозиции Музея восковых фигур мадам Тюссо в 2017 году.

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