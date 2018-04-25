Глобальное потепление грозит Европе серьезной засухой

- 26.04.2018 10:56
Глобальное потепление грозит Европе серьезной засухой

По результатам исследования международной группы ученых, засуха в Европе усилится в связи с процессами глобального потепления. Ученые из США, Великобритании и Нидерландов также отметили, что стихийные бедствия и экстримальные прирдные явления могут стать нормой в Европе, если температура Земли возрастет на 3 градуса.

Было проведено компьютерное моделирование, на основании которого удалось установить, что при подобном увеличении температуры в Европе с 13% до 26% возрастет площадь засушливых регионов. Кроме того, периоды засухи, по сравнениею с 1971 - 2000 годами, будут длиться в 3-4 раза дольше, чем ранее.

Количество пострадавших от засухи людей может достичь 400 миллионов человек. 

В результате реализации Парижского климатического соглашения глобальное потепление можно удержать на уровне 1,5°C. Благодаря этому можно будет ограничить площадь засушливых территорий в Европе до 19%.

В средиземноморских странах последствия от глобального потепления могут быть наиболее сильными, поскольку для них прогнозируется увеличение засушливых районов с 28 до 49%. В Южной Европе цифры изменятся следующим образом - количество страдающих от засухи территорий достигет с 2,1% отметки в 5,6%, если температура вырастет на 3 градуса. При потеплении на 1,5°C, в Южной Европей длтильность засухи будет составлять порядка 3,2 месяца.Примерно на 10% от общей площали в сльпийском, Атлантическом и Континентальном регионах увеличатся засушливые территории.

Что касается Балтийского региона и Скандинавии, то здесь в связи с глобальным потеплением прогнозируется увеличение количества осадков. В Германии лето будет более сухим, но существенных последствий не предвидится.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: засуха в мире, глобальное потепление, парижское климатическое соглашение

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