Записаться в центр занятости можно будет через Интернет

- 26.04.2018 10:01
Записаться в центр занятости можно будет через Интернет

В пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации сообщили о новом сервисе для соискателей и безработных.

Теперь записаться на идивидуальный прием к специалисту можно записаться по Интернету без необходимости предварительно посещать центр занятости. Как сообщила диреткор Черновицкого областного центра занятости Любовь Кожолянко, на сайте Государственной службы занятости был запущен сервис "Электронная очередь регистрации безработных".

С помощью данного сервиса могут записаться на первый прием лица, не состоящие на учете, но планирующие обратиться за поиском работы в центр занятости, а также состоящие на учете, которые желают записаться для консультации к специалисту. То есть, данный сервис позволит сэкономить время соискателей.

Получать талончик на посещение больше не нужно, поскольку люди резервируют для себя определенное время, когда и нужно будет обратиться непосредственно к специалисту. В секторе самостоятельного поиска работы на табло будет отображаться приглашение с номером талона на рабочее место, о котором во время записи на прием человека оповестят средствами электронной очереди.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: запись в центр занятости черновцы, черновицкий областной центр занятости

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Музее восковых фигур представили копию Мелании Трамп В филиале музея восковых фигур мадам Тюссо, что в Нью-Йорке, экспозиция пополнилась восковой копией первой леди США - Меланьи Трамп.
- 26.04.2018 17:46
В Китае обнаружен гигантский комар В китайской провинции Сычуань в горах, недалеко от города Ченду было обнаружено уникальное насекомое
- 26.04.2018 14:34
В Чернівцях відпрацьовують операцію з розшуку та затримання злочинців Сьогодні, 26 квітня, буковинські правоохоронці відпрацьовують алгоритм дій під час розшуку та затримання умовної групи
- 26.04.2018 11:50
Глобальное потепление грозит Европе серьезной засухой По результатам исследования международной группы ученых, засуха в Европе усилится в связи с процессами глобального потепления. Ученые из США
- 26.04.2018 10:56
В Украине отменили понятие высшего учебного заведения В Украине вводится термин "заведение высшего образования", который придет на смену термину "высшее учебное заведение".
- 26.04.2018 09:35
Нові податкові консультації для платників затверджено Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2018 №400 затверджено чотири узагальнюючі податкові консультацій
- 26.04.2018 09:30
В Румынии произошло землетрясение силой 5 баллов 25 04 2018 Самое сильное в нынешнем году землетрясение произошло в среду, 25 апреля, в сейсмически активной зоне Вранча, что на юго-востоке Румынии
- 26.04.2018 09:20
Землетрясение в Одессе 25 04 2018 В некоторых районах Одессы в среду, 25 апреля, произошло землетрясение. Как отмечается, подземные толчки ощущались даже в Черноморске.
- 25.04.2018 17:44
Черкащанина затримали в Чернівцях за крадіжки Крадію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.
- 25.04.2018 17:28
На Буковинів спіймали серійного грабіжника Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежу, за що відбував
- 25.04.2018 17:13

Всі новини