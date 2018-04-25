



Записаться в центр занятости можно будет через Интернет - 26.04.2018 10:01

В пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации сообщили о новом сервисе для соискателей и безработных.

Теперь записаться на идивидуальный прием к специалисту можно записаться по Интернету без необходимости предварительно посещать центр занятости. Как сообщила диреткор Черновицкого областного центра занятости Любовь Кожолянко, на сайте Государственной службы занятости был запущен сервис "Электронная очередь регистрации безработных".

С помощью данного сервиса могут записаться на первый прием лица, не состоящие на учете, но планирующие обратиться за поиском работы в центр занятости, а также состоящие на учете, которые желают записаться для консультации к специалисту. То есть, данный сервис позволит сэкономить время соискателей.

Получать талончик на посещение больше не нужно, поскольку люди резервируют для себя определенное время, когда и нужно будет обратиться непосредственно к специалисту. В секторе самостоятельного поиска работы на табло будет отображаться приглашение с номером талона на рабочее место, о котором во время записи на прием человека оповестят средствами электронной очереди.

Платиновая Буковина, Черновцы

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