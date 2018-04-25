В Украине отменили понятие высшего учебного заведения

- 26.04.2018 09:35
В Украине отменили понятие высшего учебного заведения

В Украине вводится термин "заведение высшего образования", который придет на смену термину "высшее учебное заведение". Соответствующее постановление в связи с законом "Об образовании" принял Кабинет министров Украины.

Также напомним, что Министерство образования и науки изменила правила касаемо получения ученого звания доцента для деятелей культуры и искусства, а также ужесточила ответственность за нарушения.

Напомним, что ранее звание доцента присваивалось деятелям искусств и культуры за общественную значимость, и они становились обладателями почетных званий "Народного артиста Украины", "Народного архитектора Украины", "Народного художника Украины " и "Заслуженного деятеля искусств". В обновленной редакции также присутствуют звания "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины".

Стоит отметить,что закон об образовании был утвержден Верховной Радой Украины еще в сентябре 2017 года. Среди новинок - среднее образование в течение 12 лет. Новым законом подразумевается изменение подхода к развитию учителя и педагогической свободы, а также не менее 150 часов на повышение квалификации в течение 5 лет.

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Ключові слова: образование в украине, заведение высшего образования украина

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