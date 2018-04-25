В Румынии произошло землетрясение силой 5 баллов 25 04 2018- 26.04.2018 09:20
Самое сильное в нынешнем году землетрясение произошло в среду, 25 апреля, в сейсмически активной зоне Вранча, что на юго-востоке Румынии. По сообщению румынского Национального Института физики Земли, мощность землетрясения составила 5 баллов по шкале Рихтера.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 145 километров.
Отметим, что о землетрясении 25 апреля также сообщалось в Одессе.
По словам научного директора Института физики Земли Мирчи Редуляна, подземные колебания в горном массиве Вранча в какой-то мере могут быть полезными. Дело в том, что посредством таких толчков Земли освобождается от постоянно накапливаемой внутри энергии. В то же время отмечается, что прогнозы касаемо более мощных подземных толчков на основании таких колебаний специалисты, к сожалению, делать не могут.
Как отметил ученый, даень и даже месяц, не говоря уже о точном времеи землетрясения, спрогнозировать не представляется возможным.
Отмечается, что подземные толчки ощущались в Румынии, а также в соседней Молдове - о толчках сообщали жители Кишинева и ряда других населенных пунтков. Там сила колебаний достигала 3,8 балла. Разршений и жертв в результате данного землетрясения нет.
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