



В Румынии произошло землетрясение силой 5 баллов 25 04 2018 - 26.04.2018 09:20

Самое сильное в нынешнем году землетрясение произошло в среду, 25 апреля, в сейсмически активной зоне Вранча, что на юго-востоке Румынии. По сообщению румынского Национального Института физики Земли, мощность землетрясения составила 5 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 145 километров.

Отметим, что о землетрясении 25 апреля также сообщалось в Одессе.

По словам научного директора Института физики Земли Мирчи Редуляна, подземные колебания в горном массиве Вранча в какой-то мере могут быть полезными. Дело в том, что посредством таких толчков Земли освобождается от постоянно накапливаемой внутри энергии. В то же время отмечается, что прогнозы касаемо более мощных подземных толчков на основании таких колебаний специалисты, к сожалению, делать не могут.

Как отметил ученый, даень и даже месяц, не говоря уже о точном времеи землетрясения, спрогнозировать не представляется возможным.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в Румынии, а также в соседней Молдове - о толчках сообщали жители Кишинева и ряда других населенных пунтков. Там сила колебаний достигала 3,8 балла. Разршений и жертв в результате данного землетрясения нет.

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