В ЧНУ состоится ночной фестиваль под открытым небом- 25.04.2018 11:17
На территории центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича - возле Резиденции митрополитов Буковины и Далмации - состоится ночной фестивальный праздник.
Мероприятие пройдет 25 апреля под открытым небом в рамках международного вокально-хорового конкурса-фестиваля.
Для гостей выступят с фестивальной программой коллективы из Украины, а также Молдовы и Румынии.
Начало фестиваля под открытым небом - 25 апреля в 19:00. Вход для всех желающих - свободный.
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