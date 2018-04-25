



В ЧНУ состоится ночной фестиваль под открытым небом - 25.04.2018 11:17

На территории центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича - возле Резиденции митрополитов Буковины и Далмации - состоится ночной фестивальный праздник.

Мероприятие пройдет 25 апреля под открытым небом в рамках международного вокально-хорового конкурса-фестиваля.

Для гостей выступят с фестивальной программой коллективы из Украины, а также Молдовы и Румынии.

Начало фестиваля под открытым небом - 25 апреля в 19:00. Вход для всех желающих - свободный.

Платиновая Буковина, Черновцы

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