Россияне применили по пограничникам Украины лазерное оружие- 25.04.2018 11:03
По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины, российско-террористические войска на Донбассе осуществляют испытания лазерного оружия.
Как отметил Слободян, россияне используют оккупированные территории Донбасса в качестве испытательного полигона еще с 2014 года.
Так, украинский военнослужащий, осуществлявший наблюдения в районе Марьинки с помощь монокуляра, в результате вспышки непонятного происхождения получил повреждение глаза. Слободян подчеркнул, что в 2016 году украинские военные получали повреждения глаз такого же характера.
Данную информацию передали в Вооруженные силы Украины, и выяснилось, что бойцы ВСУ также получали аналогичные повреждения глаз при невыясненных обстоятельствахВ связи с чем напрашивается вывод, что российско-террористические войска используют на Донбассе лазерное оружие.
Первые три случая повреждений были зафиксированы в июле 2016 года. При наблюдении с помощью оптических приборов трое украинских военных получили повреждения органов зрения. Поражения одного глаза получили те, кто вел наблюдения с помощью монокуляра, а наблюдавшие за временно оккупированными территориями через бинокль получили повреждения обоих глаз.
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