



25 апреля мониторинговая миссия ООН посетит Савченко в СИЗО - 25.04.2018 10:40

Мониторинговая комиссия ООН и евродепутат Ребекка Хармс планируют 25 апреля нанести визит Надежде Савченко в СИЗО СБУ. Об этом сообщила сестра Надежды Вера Савченко.

По словам Веры, она провела накануне встречу с Ребеккой Хармс по ее инициативе. Кроме того, встреча проводилась при участии правозащитников Савченко Олега Соловья и Дмитрия Бугая. Разрешение на свидание было предоставлено, если Хармс сделает это непублично.

Также стало известно, что посетить Савченко намерена также мониторинговая миссия по правам человека ООН.

Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко была задержана и арестована по подозрения в действиях, направленных на свержение конституционного строя или насильственное его изменение, захват государственной власти. Также Савченко вменяется подготовка к совершению теракта, посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей, создании террористической организации или группы, а также незаконном обращении с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами. Согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности Верховная Рада Украины дала 22 марта. Уже на следующий день, 23 марта, Савченко в Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пречения в виде содержания под сражей до 20 мая.

Также отмечается, что 17 апреля Надежда прошла проверку с использованием полиграфа в рамках судебно-психологической экспертизы.

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