



Пожар на нефтяной скважине в Индонезии - есть жертвы - 25.04.2018 10:14

В Индонезии на нелегальной нефтяной скважине возник пожар, в результате которого погибло по меньшей мере 10 человек.

Возгорание произошло на острове Суматра в провинции Ачех рано утром в среду, 25 апреля. Как отмечается, скважина прождолжает гореть, и пожар все еще не был ликвидирован.

Собщается, что в тот момент, когда по незаконно пробуренной скважине, расположенной в сельской местности, начала поступать нефть, и возникло возгорание. В это время вокруг скважины собрались люди, которые собирали горючее.

Местные власти информируют, что погибло порядка 10 человек, и еще около 19 человек получили ранения различной степени тяжести в результате возгорания скважины.

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