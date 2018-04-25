Удаление постов в Facebook можно будет обжаловать

- 25.04.2018 09:56
Удаление постов в Facebook можно будет обжаловать

Впервые за все время социальная сеть Facebook представила правила, согласно которым дулаяются посты пользователей.

Так, для нарушителей правил публикации постов будут применяться меры наказания, которые будут варьироваться в зависимости от серьезности нарушения, а также истоиспользования сети. Так, при первом нарушении может иметь место предупреждение пользователя. Если нарушение будет повторным, то речь будет идти уже об удалении поста и даже блокировании профиля. В особо тяжелых случаях социальная сеть может сообщать об этом правоохранительным органам.

Представители социальной сети также отметили, что не стоит исключать и человеческий фактор, поскольку разбирающие жалобы эксперты Facebook также могут ошибаться время от времени. По этой причине в течение года у пользователей появится возможность обжаловать решение удалить пост.

Если за нарушение правил публикации в Facebook пост, фото, видео или сообщение будет удалено, пользователь будет уведомлен, и он сможет направить запрос на проведение дополнительной проверки. не позднее, чм за 24 часа должно быть принято окончательное решение.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: фейсбук удаление постов, правила публикации постов в фейсбуке

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