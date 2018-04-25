Удаление постов в Facebook можно будет обжаловать- 25.04.2018 09:56
Впервые за все время социальная сеть Facebook представила правила, согласно которым дулаяются посты пользователей.
Так, для нарушителей правил публикации постов будут применяться меры наказания, которые будут варьироваться в зависимости от серьезности нарушения, а также истоиспользования сети. Так, при первом нарушении может иметь место предупреждение пользователя. Если нарушение будет повторным, то речь будет идти уже об удалении поста и даже блокировании профиля. В особо тяжелых случаях социальная сеть может сообщать об этом правоохранительным органам.
Представители социальной сети также отметили, что не стоит исключать и человеческий фактор, поскольку разбирающие жалобы эксперты Facebook также могут ошибаться время от времени. По этой причине в течение года у пользователей появится возможность обжаловать решение удалить пост.
Если за нарушение правил публикации в Facebook пост, фото, видео или сообщение будет удалено, пользователь будет уведомлен, и он сможет направить запрос на проведение дополнительной проверки. не позднее, чм за 24 часа должно быть принято окончательное решение.
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