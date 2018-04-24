Известна причина массового отравления на Буковине

- 25.04.2018 09:35
Известна причина массового отравления на Буковине

В Черновицком лабораторном центре озвучили причину массового отравления в селе Окно Заставновского района. Напомни, что 20 апреля 30 человек - 24 ребенка и 6 взрослых - обратились в Окнянскую амбулаторию первичной медицинской помощи с симптомами пищевого отравления.

Как отметил заведующий отделением Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару, заболевание детей и взрослых могла вызвать питьевая вода из колодца и готовые блюда. Дело в том, что в пробах были обранужены золотистый стафилококк и кишечная палочка.

Были проведены бактериологические исследования в трех пробах готовых блюд, в которых обнаружены вышеуказаннные возбудители. Кроме того, из колодца была взята проба питьевой воды, в которой также обнаружили кишечную палочку и общие колиформы. Отсюда можно сделать вывод о нарушении санитарного законодательства, поскольку были загрязнены питьевая вода и готовые блюда, употребление которых привело к возникновению инфекционных заболеваний.

Были также проведены вирусологические исследования, в ходе которых в пище и воде ротавирусы, аденовирусы, возбудители острых кишечных инфекций и вируса гепатита А обнаружены не были.

Платиновая Буковина

Ключові слова: отравление село окно, отравление на буковине 20 04 2018

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