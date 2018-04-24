В Чернівцях доходи задекларував 91-річний платник

- 25.04.2018 09:22
В Чернівцях доходи задекларував 91-річний платник

Кампанія декларування наближається до свого завершення, - до 2 травня залишились лічені дні.

З початку року до Чернівецької ОДПІ 1538 громадян подали декларації про майновий стан і доходи, з них 1373 – чернівчанина та 165 мешканців Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 144,8 млн. грн.

Серед чернівецьких декларантів чимало громадян поважного віку, - навіть 91 - літні мешканці обласного центру звітують про отримані доходи і сплачують податки, розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий.

Нещодавно до Центру обслуговування платників Чернівецької ОДПІ завітав 77-річний чоловік, щоб подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податки. Виявляється, торік він протягом кількох місяців здавав власну квартиру в оренду. Саме цей прибуток дідусь прийшов задекларувати. Декларацію він заповнив майже без сторонньої допомоги, що є додатковим свідченням максимального спрощення її форми. До слова, не чекаючи визначеного терміну, декларант сплатив належні суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Чернівецька ОДПІ закликає громадян вчасно, не відкладаючи на останній день, задекларувати свої доходи та дякує усім громадянам, які свідомо виконують свій громадянський обов’язок.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: декларації 2018, чернівці податкова

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