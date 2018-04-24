Ювенальна поліція Буковини перевіряє проблемні родини

- 24.04.2018 17:08
Ювенальна поліція Буковини перевіряє проблемні родини

Основною метою таких превентивних заходів є перевірка належного виконання батьками своїх батьківських обов’язків, а також недопущення вчинення дітьми правопорушень.

В ході проведення відпрацювання, поліцейські ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей виявили сім’ю, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Дана родина проживає в одному із сіл Глибоцького району, а саме мати зі своїми двома малолітніми дітьми 4 та 6 років.

Правоохоронці встановили, що діти проживають в антисанітарних умовах, внаслідок неналежного виконання матір’ю своїх батьківських обов’язків. Поліцейські провели профілактичну бесіду та роз’яснили матері, яка може бути за це відповідальність.

Відвідавши повторно цю сім’ю, поліцейські побачили, що матір зробила висновки з попереднього візиту та створила належні умови проживання для дітей.

Як повідомив начальник сектору ювенальної превенції обласної поліції Микола Басараб – «Такі превентивні заходи поліція планує провести на всій території області, оскільки основним завданням є не виявлення, а попередження таких факторів».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ювенальна поліція чернівці, буковина поліція

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