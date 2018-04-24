На Буковині під час відпочинку чоловік скоїв крадіжку

- 24.04.2018 16:34
На Буковині під час відпочинку чоловік скоїв крадіжку

Викрадене майно крадій не встиг продати, оскільки його спіймали оперативники.

До Новоселицького відділення поліції звернулися двоє жителів села Рідківці. Чоловіки повідомили, що невідома особа викрала водяні помпи для відкачки води, які знаходилися на березі ставків. Загальна сума викраденого становить 6000 гривень.

Поліцейські розпочали пошуки крадія та викраденого майна. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, правоохоронцям вдалося викрити зловмисника. Ним виявився 44-річний односельчанин потерпілих.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Викрадене поліцейські вилучили у зловмисника та повернули їх власникам.

Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні злочинів. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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