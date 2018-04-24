



Чернівецькі полісмени перемогли на спортивних змаганнях Security Cup - 24.04.2018 16:23

Щорічні змагання Kyiv Half Marathon відбулися в столиці України 22 квітня. Поліцію Чернівецької області у Києві представили четверо правоохоронців. Вперше взявши участь у вказаному заході, буковинські поліціянти стали кращими у командному забігу «Security Cup» на дистанцію 5 кілометрів.

Півмарафон Kyiv Half Marathon є найбільш масовим в Україні. За підрахунками організаторів, цьогоріч на старт вийшло близько 11 тисяч учасників з 52 країн світу. Щоб кожен міг продемонструвати свої можливості, організатори пропонували учасникам обрати одну з індивідуальних дистанцій. Крім цього, під час Kyiv Half Marathon традиційно відбулися естафетні та командні змагання.

Силові структури України змагалися у командному забігу на 5 кілометрів – «Security Cup». Представники структурних і територіальних підрозділів НПУ, а також навчальних закладів правоохоронної системи – загалом у «Security Cup» взяли участь 20 команд по 4 учасника в кожній. В індивідуальному рейтингу чернівчани посіли 1, 4, 6 і 14 місця, що в загальному підсумку принесло команді беззаперечну перемогу.

Як розповіли учасники команди буковинської поліції, до змагань посилено готувалися близько місяця. І хоча прагнули показати достойний результат, на перемогу з великим відривом від конкурентів навіть не сподівалися. Примхлива вітряна погода і підйом перед фінішом ускладнили подолання дистанції. Буковинські поліціянти впевнені: стати найспритнішими серед українських силовиків їм допоміг командний дух, підтримка один одного та усвідомлення великої відповідальності не лише за себе, а й за команду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини