Бороться с зависимостью от смартфона поможет приложение

- 24.04.2018 15:47
Бороться с зависимостью от смартфона поможет приложение

Зависимость от гаджетов - явление в современном мире весьма распространенное. Для тех пользователей, которые намерены избавиться от навязчивой привычки постоянно проверять смартфон и сидеть в социальных сетях, разработчики компании TeqTic создали специальное приложение под названием LockMeOut.

С помощью LockMeOut пользователи могут в принудительном порядке поставить блокировку на все функции устройства.

После включения блокировки смартфон может использоваться лишь в качестве телефона - для входящих и исходящих звонков. В течение указанного пользователем времени остальные функции телефона будут недоступны.

Вручную можно настраивать не только время блокировки, но и выбирать отдельные функции, которые стоит заблокировать. Весьма полезным приложение LockMeOut будет для родителей, чтобы ребенок не играл в игры и не сидел в интернете во время занятий, а также не имел доступа к нежелательному контенту.

В настоящий момент приложение LockMeOut доступно для устройств на операционной системе Android.

Платиновая Буковина

Ключові слова: зависимость от смартфонов, приложение для блокировки всех функций телефона

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