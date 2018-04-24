



Зарегистрировать прописку можно будет онлайн - 24.04.2018 12:55

Согласно новому законопроекту, презентованному Министерством экономического развития и торговли Украины, из паспортов украинцев может исчезнуть штамп о месте регистрации. Кроме того, зарегистрировать свою прописку, если законопроект будет поддержан, можно будет онлайн.

Согласно данному нововведению, гражданам Украины не нужно будет демонстрировать паспорт с указанием места прописки либо иметь при себе документ, который свидетельствует о месте регистации. То есть, в едином государственному электронном реестре будут присутствовать все данные о прописке.

Саму процедуру регистрации прописки также предлагают упростить. Предполагается, что для регистрации прописки - то есть, места проживания, будет достаточно предоставить лично либо онлайн всего один документ - декларацию. В настоящее время для данной процедуры необходимы 4-5 документов, а также в обязательном порядке личное присутствие заявителя в центре предоставления административных услуг или в органах регистрации.

При этом, за ряд нарушений, в соответствии с законопроектом предусматриваются определенные штрафы. За предоставление неправдивой информации с целью регистрации места проживания предполагается штраф в размере 1700 гривен. За проживание без регистрации штраф будет колебаться от 340 до 850 гривен, если лицо проживает после снятия с предварительного места регистрации более 90 календарных дней. За проживание не по месту регистрации штрафы не предусмотрены.

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