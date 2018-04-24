



Украина не нуждается в новой мобилизации - 24.04.2018 11:12

Как отметил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, в настоящее время нет необходимости проводить новую волну мобилизации.



Министр подчеркнул, что в Украине удалось провести существенную работу с резервом первой очереди, то есть, с людьми с боевым опытом. Эти лица уже приписаны в военкоматах и воинских частях.

Кроме того, учебно-методический сбор осуществляется ежегодно. В течение двух-трех дней в бригаде для проведения боевого слаживания проводятся учения. Буквально черезе несколько дней эти люди могут взять в руки оружие и пополнить подразделения либо сфомировать новые части, и приниматься за выполнение задани.

Также Полторак акцентировал внимание на возобновлении ресурса через военкомат. Это позволяет составить четкое понимание о количестве людей, на которое можно рассчитывать. Министерство обороны может рассчитывать при проведении мобилизации те или иные риски.

По словам министра, от обстановки и от заданий, выставляемых перед объединенными силами, будет зависеть численность ВСУ и вооружения на Донбассе. Так, если на первом этапе речь будет идти об операции по стабилизации обстановки, то ныне существующего количества войск будет достаточно. При осложнении ситуации либо после принятия решения об освобождении территорий возникнет необходимость об увеличении личного состава.

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