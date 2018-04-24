В Черновцах состоится международный танцевальный фестиваль Bukovina Folk Dance- 24.04.2018 10:24
Первый международный фестиваль-конкурс народного танца под названием Bukovina Folk Dance состоится в Черновцах в Летнем театре в будущую субботу, 28 апреля. Проведение фестиваля приурочено к Международному дню танцев.
В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что в фестивале примут участие хореографические коллективы не только из Буковинского региона, но и со всех уголков Украины, а также из-за рубежа. Участники представят традиции и обычаи своего региона, презентуют украинский танекц, народную стилизацию и фольклор.
Победителей фестиваля определит компетентное жюри, в состав которого войдут выдающиеся специалисты в области хореографии, сценического костюма, музыки, а также ведущие балетмейстеры государственных коллективов Украины и зарубежья.
Фестиваль проейдет в Летнем театре парка культуры и отдыха имени Т.Шевченко в Черновцах. Начало - в 10:00, вход - свободный.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.04.2018 17:08
- 24.04.2018 17:02
- 24.04.2018 16:34
- 24.04.2018 16:23
- 24.04.2018 15:57
- 24.04.2018 15:47
- 24.04.2018 14:50
- 24.04.2018 14:18
- 24.04.2018 12:55
- 24.04.2018 11:12