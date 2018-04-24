



В Черновцах состоится международный танцевальный фестиваль Bukovina Folk Dance - 24.04.2018 10:24

Первый международный фестиваль-конкурс народного танца под названием Bukovina Folk Dance состоится в Черновцах в Летнем театре в будущую субботу, 28 апреля. Проведение фестиваля приурочено к Международному дню танцев.

В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что в фестивале примут участие хореографические коллективы не только из Буковинского региона, но и со всех уголков Украины, а также из-за рубежа. Участники представят традиции и обычаи своего региона, презентуют украинский танекц, народную стилизацию и фольклор.

Победителей фестиваля определит компетентное жюри, в состав которого войдут выдающиеся специалисты в области хореографии, сценического костюма, музыки, а также ведущие балетмейстеры государственных коллективов Украины и зарубежья.

Фестиваль проейдет в Летнем театре парка культуры и отдыха имени Т.Шевченко в Черновцах. Начало - в 10:00, вход - свободный.

Платиновая Буковина, Черновцы

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