В Торонто под колесами фургона погибли 10 человек

- 24.04.2018 09:30
В Торонто под колесами фургона погибли 10 человек

В канадском Торонто количество погибших при наезде автомобильного фургона пешеходов достигло 10 человек. В местной полиции также сообщают о 15 получивших ранения.

Есть информация о водителе фургона, которого уже задержали. Это 25-летний Алек Минасян, который является студентом местного колледжа Сенека, о чем говорят данные его профиля в социальных сетях. Мотивы преступления невыяснены, однако, в полиции предполагают, что наезд Минасян осуществил умышленно.

По словам свидетелей происшествия, фургон выехал на тротуар на большой скорости, сбивая пешеходов. Как отметил начальник городской полиции Марк Сондерс, ранее Минасян не попадал в поле зрения правоохранителей. Также он не связан ни с одним террористическим формированием.

Главной версией происшествия является террористический акт. В то же время, расследование все еще продолжается.

Среди потерпевших в данном инцеденте, как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, граждан Украины нет.

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