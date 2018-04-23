



Жителі Брусниці постраждали від крадіжок односельчанина - 23.04.2018 17:32

Крадій дізнався, що господарів будинку не має вдома та вчиняв з їхніх помешкань крадіжки.

Поліцейські Кіцманського відділу поліції в ході профілактичних відпрацювань району припинили злочинну діяльність 34-річного жителя села Брусниця.

Маючи кримінальне минуле за крадіжки, зловмисник не став на шлях та продовжив свої злочинні дії. За допомогою підручних інструментів, крадій пошкоджував дерев’яні вікна у будинках та потрапляв у помешкання.

Звідти він викрадав майно, яке в подальшому він продавав. Серед викраденого речі домашнього вжитку, посуд, музичний центр та електроінструменти. Поліцейські встановили причетність зловмисника до двох таких крадіжок.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці перевірять крадія до інших скоєних злочинів на території району. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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