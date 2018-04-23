Пхеньян дает добро на проверку ядерного полигона США- 23.04.2018 16:50
На ядерном полигоне в Северной Корее инспекторы из США могут осуществить проверки. Разрешение на такие мероприятия предоставил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Отметим, что недавно северокорейский лидер провел встречу с директором Центрального разведывательного бюро США Майком Помпео, по итогам которого и дал добро на проведение инспекций.
После того, как американские специалисты получат официальное разрешение для доступа к ядерным объектам Северной Кореи, будут рассмотрены дальнейшие шаги для осуществления проверок.
Ким Чен Ын также подчеркнул - если Пхеньяну не гарантируют безопасность, причин останавливать работу полигона не будет. С гарантиями работа ядерного полигона Пунгери может быть заморожена.
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