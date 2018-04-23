



Пхеньян дает добро на проверку ядерного полигона США - 23.04.2018 16:50

На ядерном полигоне в Северной Корее инспекторы из США могут осуществить проверки. Разрешение на такие мероприятия предоставил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Отметим, что недавно северокорейский лидер провел встречу с директором Центрального разведывательного бюро США Майком Помпео, по итогам которого и дал добро на проведение инспекций.

После того, как американские специалисты получат официальное разрешение для доступа к ядерным объектам Северной Кореи, будут рассмотрены дальнейшие шаги для осуществления проверок.

Ким Чен Ын также подчеркнул - если Пхеньяну не гарантируют безопасность, причин останавливать работу полигона не будет. С гарантиями работа ядерного полигона Пунгери может быть заморожена.

Платиновая Буковина

Всі новини