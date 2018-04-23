



Без вести пропали на Донбассе 400 человек - Геращенко - 23.04.2018 16:36

На территории Донецкой и Луганской областей без вести пропавшими числится порядка 400 человек.

Такие данные, со ссылкой на пресс-службу украинского парламента, озвучила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, поиск пропавших без вести - это серьезная проблема, но данный вопрос, к сожалению, все еще остается без подвижек.

Первый вице-спикер ВР также напомнила, что граждане Украины, которые были освобождены их плена, подвергались пыткам, не могли выйти на контакт с родственникам, получили тяжкие травмы. Для того, чтобы гарантировать освобожденным пленным, а также участникам боевых действий адекватную адаптацию, Геращенко предлагает изучать и перенимать опыт других стран в этих вопросах.

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