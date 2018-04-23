



За нанесення тілесних поранень чернівчанину загрожує до 8 років тюрми - 23.04.2018 15:55

Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



Невідомий чоловік завдав 23-річному хлопцю ножового поранення. Потерпілого відразу госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Медики діагностували у парубка різану рану правого стегна із пораненням стегнової артерії.

На місці події поліцейські з’ясували, що того дня потерпілий разом із своїм товаришем відпочивали у кафе. В подальшому між ними виник словесний конфлікт. Після чого зловмисник схопив зі столу ножа та завдав своєму знайомому тілесних ушкоджень.

Порушником виявився 25-річний житель Чернівців. Дізнавшись, що зловмисник має кримінальне минуле, поліцейські перекрили всі можливі шляхи виїзду з міста. В подальшому на одній із вулиць обласного центру працівники Управління карного розшуку спільно з поліцейськими Чернівецького відділу поліції зловмисника спіймали.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Порушника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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