



Премьер Армении Саргсян заявил об отставке - 23.04.2018 15:37

Серж Саргсян, назначенный на пост премьер-министра Армении, заявил об уходе в отставку, как сообщили в его пресс-службе.

Свое обращение Саргсян озвучил в последний раз в качестве главы государства и признал свою неправоту. Политик отметил, что не не согласен пойти ни на какое из разрешений сложившейся ситуации, в связи с чем решил уйти с поста премьер-министра.

Напомним, в Армении из-за выдвижения на пост премьера экс-президента страны Сержа Саргсяна 13 апреля разгорелись массовые протесты. Лидером акций протеста стал Никол Пашинян, возглавляющий одну из оппозиционных партий Армении. Оппозиция заявляла, что Саргсян виновен в ухудшении экономической ситуации в Армении, в неэффективном управлении страной. 17 апреля Пашинян заявил о начале " бархатной революции " в Армении.

Напомним, Серж Саргсян занимал пост президента страны в течение 10 лет, с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года. Новым президентом Армении стал в нынешнем году Армен Саркисян.

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