



Страны Большой семерки настаивают на антироссийских санкциях - 23.04.2018 14:52

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддерживают идею продления санкций в отношении России за агрессию против Украины. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на саммите в Торонто.

Так, в сообщении министров стран G7 отмечается, что государства с уважением относятся к международному порядку и правилам касаемо территориального суверенитета, потому высказали единство в вопросе продления санкций против РФ за продолжающуюся антиукраинскую агрессию.

Официальный представитель Государственного департамента США по итогам первого дня саммита "Большой семерки" в Торонто также отметил объединение глав МИД стран G7 в борьбе против враждебным поведением России.

Между тем, страны G7 положительно настроеные на ведение открытого диалога с Россией, поскольку считают страну ответственной за проведение мероприятий по дестабилизации и вражеским действиям.

Платиновая Буковина

Всі новини