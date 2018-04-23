Страны Большой семерки настаивают на антироссийских санкциях- 23.04.2018 14:52
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддерживают идею продления санкций в отношении России за агрессию против Украины. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на саммите в Торонто.
Так, в сообщении министров стран G7 отмечается, что государства с уважением относятся к международному порядку и правилам касаемо территориального суверенитета, потому высказали единство в вопросе продления санкций против РФ за продолжающуюся антиукраинскую агрессию.
Официальный представитель Государственного департамента США по итогам первого дня саммита "Большой семерки" в Торонто также отметил объединение глав МИД стран G7 в борьбе против враждебным поведением России.
Между тем, страны G7 положительно настроеные на ведение открытого диалога с Россией, поскольку считают страну ответственной за проведение мероприятий по дестабилизации и вражеским действиям.
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