



Фанаты техники назвали ребенка в честь смартфона - 23.04.2018 14:27

Поклонники цифровой техники не перестают удивлять. Так, в сети появилось доказательство того, что семейная пара из Индонезии назвала свою дочь Xiaomi - в честь китайской фирмы, выпускающей популярные гаджеты, в особенности, смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, камеры, системы "умный дом" и прочее.

Так, ниже мы можем видеть свидетельство о рождении девочки, которую родители назвали Сяоми Фраделла Науфалин.

Малышка родилась на свет 14 августа 2017 года в семье Фреди Яана и Делимы, которые решили назвать своего первого ребенка необычным именем.

Снимком документа поделился вице-президент компании Xiaomi в социальной сети Weibo.

Платиновая Буковина

Всі новини