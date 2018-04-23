На Буковине с отравлением госпитализированы 24 детей- 23.04.2018 12:56
По сообщению пресс-службы Черновицкой областной государственной администрации, в амбулаторию села Окно Заставновского района с подозрением на пищевое отравление обратились 30 пациентов.
На тошноту, рвоту, диарею, повышение температуры тела и боли в животе жаловались 24 ученика местной школы, а также 6 человек из школьного персонала. Среди отравившихся школьников - ученики 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 классов Окнянской общеобразовательной школы 1-3 ступеней.
Предварительно медики поставили диагноз острый гастроэнтероколит. Некоторым из пациентов оказали первичную медицинскую помощь, остальных госпитализировали в инфекционные отделения Кицманской районной больницы, а также Черновицкой областной больницы.
Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Специалисты устанавливают причины отравления.
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