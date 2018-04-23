



Шахрай обманом видурив у буковинця 150 тис грн - 23.04.2018 12:37

Представляючись по телефону родичем або знайомим, злочинець повідомляв своїм жертвам, що потрапив у біду і потребує великої суми грошей. Працівники Кіцманського відділу поліції знайшли шахрая. Зловмисник уже був судимий за аналогічні телефонні шахрайства.

На початку березня до поліції почали надходити повідомлення про випадки шахрайства у Кіцманському районі Чернівецької області. Зокрема, упродовж тижня внаслідок злочинних дій невідомого зловмисника постраждало троє жителів села Шипинців. Довірливі люди передали шахраю грошові кошти у загальній кількості 5,5 тисяч доларів США. Ще один аналогічний випадок правоохоронці зареєстрували на початку квітня у селі Кліводині. Там місцева жителька передала зловмиснику 4,5 тисячі гривень.

У всіх випадках злочинець діяв за однаковою схемою. Телефонуючи до місцевих пенсіонерів на стаціонарний телефон, шахрай представлявся сином, внуком чи знайомим. Розповідав стареньким, що потрапив у халепу і йому терміново потрібна велика сума коштів. Не даючи своїм жертвам оговтатися від почутого, зловмисник просив передати гроші через нібито друга. Невідомий був настільки переконливим, що потерпілі лише згодом розуміли, що їх ошукали.

Проаналізувавши дії злочинця, поліцейські почали відпрацьовувати коло раніше судимих осіб, котрі могли діяти за аналогічною схемою. В одному із ймовірних зловмисників потерпілі впізнали чоловіка, котрому передавали кошти.

Оперативники Кіцманського відділу поліції встановили, що до всіх чотирьох випадків телефонного шахрайства причетний 25-річний житель Івано-Франківської області. Чоловік і раніше вчиняв аналогічні злочини, за що був засуджений. Звільнившись із місць позбавлення волі, шахрай знову взявся видурювати гроші у довірливих людей.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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