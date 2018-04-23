НАСА построят станцию на лунной орбите

- 23.04.2018 12:16
НАСА построят станцию на лунной орбите

На орбите Луны планируется постройка международной космической станции. О таких планах сообщили представители Национального аэрокосмического агентства США (NASA). 

Как сообщается, начало строительства станции под названием Lunar Orbital Platform - Gateway запланировано на 2019 года. Предполагается, что на лунной орбитальной станции команда из четверых автронавтов может жить и работать в течение 30 дней.

Лунная станция будет создана для того, чтобы создать оптимальные условия для полетов на Марс. Так, запуск самолетов на Марс может быть облегчен благодаря пониженной лунной гравитации.

В NASA отмечают, что строительство Lunar Orbital Platform - Gateway может быть завершено уже в 2025 году. Кроме того, окололунная орбитальная станция также позволит астронавтам осуществить высадку на Луну, чтобы проводить поиски воды недалеко от поверхности небесного тела. Также здесь будут проходить испытания возможностей производства ракетного топлива для дальних космических полетов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Lunar Orbital Platform, орбитальная станция на луне, луна космическая станция

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