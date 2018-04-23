



Виновники ДТП в Кицмане сбежали с места аварии - 23.04.2018 11:04

В Черновицкой области в воскресенье, 22 апреля, на выезде из райцентра Кицмань произошла авария. Виновник сбежал с места ДТП.

Происшествие случилось примерно в 18:30 воскресенья на выезде из Кицманя в сторону города Залищики.

Свидетели происшествия отмечают, что из поворота со стороны СТО на большой скорости выехала иномарка BMW. После столкновения с другим транспортным средством - авто марки ВАЗ - двое молодых людей выскочили из иномарки и сбежали. По словам очевидцев, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь и экипаж патрульной полиции. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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