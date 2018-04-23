В России находится около 3 млн украинцев

- 23.04.2018 10:42
В России находится около 3 млн украинцев

Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Торонто во время общения с активными представителями украинской общины, на территории РФ в настоящее время проживает порядка 3 миллионов украинских граждан.

По сути, как отметил Климкин, в России сейчас находится каждый двенадцатый украинец. Министр отметил. тчо многие из них не любят Россию, однако не видят другого выбора, поскольку всегда так запрабатывали себе на жизнь.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что данную ситуацию необходимо постепенно изменить, поскольку вечно так продолжаться не может. Сейча украинское государство работает над рядом идей, которые не позволят 3 миллионам украинцев постоянно находиться на территории России.

Кроме того, Климкин отметил, как процессы евроинтеграции Украины повлияли на распределение трудовых мигрантов - украинцев. Многие люди, по словам чиновника, решили вернуться в Украину из России либо же нацелились на страны Европейского союза. Между тем, данные процессы происходят довольно медленно.

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Ключові слова: украинцы в россии, Павел Климкин

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