



Графік роботи чернівецької податкової у святкові дні в квітні-травні 2018 - 23.04.2018 10:13

Чернівецька ОДПІ інформує, що для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової звітності Центр обслуговування платників (ЦОП) у святкові та вихідні квітня – травня працюватиме за таким графіком:

28 квітня – робочий день в режимі чергування – 9:00-13:00

30 квітня – робочий день в режимі чергування – 9:00-17:00

05, 08 травня - робочий день 9:00-17:00

29 квітня, 01, 09 травня – вихідні дні

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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