



Генсек ООН заявил о новой холодной войне - 23.04.2018 09:50

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что Совет безопасности ООН не работает эффективно и не отражает реалий современного мира.

Гуттериш подчеркнул, что правом вето некоторые постоянные члены Совбеза ООН злоупотребляют. Генсек не стал называть страны, однако отметил, что они с регулярным постоянством блокируют обсуждаемые Совбезом инициативы. Генеральный секретарь также подчеркнул недееспопобность организации в урегулировании конфликта в Сирии, отсюда возникает предположение, что он имел в виду представительство России в СБ ООН.

Кроме того, Гуттериш отметил, что Соединенные штаты Америки настаивают на реформе Организации объединенных наций, в рамках которого работу Совета безопасности потребуется полностью изменить.

Антониу Гутерриш сказал, что реформа ООН, которой добиваются США, потребует полной перестройки работы Совета Безопасности. Отметим, что США заявили, что ООН демонстрирует снижение эффективности, при этом, расходы организации продолжают расти.

Генсек ООН также отметил, что холодная война возвратилась, и она имеет ряд отличий от той войны, которая продолжалась во времена СССР. Ранее, по словам Гуттериша, США и Россия могли полностью контролировать ситуацию, однако, в настоящее время это не так. К примеру, на ситуацию на Ближнем востоке существенное влияние оказывают также Иран, Саудовская Аравия, Турция и другие государства.

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