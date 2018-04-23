Генсек ООН заявил о новой холодной войне

- 23.04.2018 09:50
Генсек ООН заявил о новой холодной войне

Генеральный секретарь ООН  Антониу Гуттериш заявил, что Совет безопасности ООН не работает эффективно и не отражает реалий современного мира.

Гуттериш подчеркнул, что правом вето некоторые постоянные члены Совбеза ООН злоупотребляют. Генсек не стал называть страны, однако отметил, что они с регулярным постоянством блокируют обсуждаемые Совбезом инициативы. Генеральный секретарь также подчеркнул недееспопобность организации в урегулировании конфликта в Сирии, отсюда возникает предположение, что он имел в виду представительство России в СБ ООН.

Кроме того, Гуттериш отметил, что Соединенные штаты Америки настаивают на реформе Организации объединенных наций, в рамках которого работу Совета безопасности потребуется полностью изменить.

Антониу Гутерриш сказал, что реформа ООН, которой добиваются США, потребует полной перестройки работы Совета Безопасности. Отметим, что США заявили, что ООН демонстрирует снижение эффективности, при этом, расходы организации продолжают расти.

Генсек ООН также отметил, что холодная война возвратилась, и она имеет ряд отличий от той войны, которая продолжалась во времена СССР. Ранее, по словам Гуттериша, США и Россия могли полностью контролировать ситуацию, однако, в настоящее время это не так. К примеру, на ситуацию на Ближнем востоке существенное влияние оказывают также Иран, Саудовская Аравия, Турция и другие государства.

Платиновая Буковина

Ключові слова: генсек оон, холодная война 2018, антониу гуттериш, совбез оон

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине имеются все профилактические вакцины Все необходимые для иммунизации различных возрастных групп вакцины имеются в Украине в полном объеме впервые за 7 лет. Соответствующее сообщение
- 23.04.2018 17:51
Жителі Брусниці постраждали від крадіжок односельчанина Крадій дізнався, що господарів будинку не має вдома та вчиняв з їхніх помешкань крадіжки.
- 23.04.2018 17:32
Записывать детей в школы по новым правилам начнут с 1 мая Запись детей в школы в Черновцах будет доступна с 1 мая 2018 года. Такую информацию озвучил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
- 23.04.2018 17:23
Пхеньян дает добро на проверку ядерного полигона США На ядерном полигоне в Северной Корее инспекторы из США могут осуществить проверки. Разрешение на такие мероприятия предоставил
- 23.04.2018 16:50
Без вести пропали на Донбассе 400 человек - Геращенко На территории Донецкой и Луганской областей без вести пропавшими числится порядка 400 человек.
- 23.04.2018 16:36
Фонтан на площади Пресвятой Марии не работает из-за поломки Как сообщил директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета Ярослав Кушнирик, фонтан на площади Пресвятой Марии
- 23.04.2018 16:10
За нанесення тілесних поранень чернівчанину загрожує до 8 років тюрми Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
- 23.04.2018 15:55
Премьер Армении Саргсян заявил об отставке Серж Саргсян, назначенный на пост премьер-министра Армении, заявил об уходе в отставку, как сообщили в его пресс-службе.
- 23.04.2018 15:37
Телескоп Хаббл предлагают превратить в орбитальный музей После завершения миссии космического телескопа Hubble один из инженеров NASA призывает сохранить космический объект. Глава форума
- 23.04.2018 15:11
Страны Большой семерки настаивают на антироссийских санкциях Министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддерживают идею продления санкций в отношении России за агрессию против Украины
- 23.04.2018 14:52

Всі новини