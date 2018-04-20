



На Буковине состоялся первый Фестиваль тюльпанов 2018 (фото) - 23.04.2018 09:16

На Буковине состоялся первый Фестиваль тюльпанов. Праздничные мероприятия проходили 22 апреля в селе Мамаевцы, где в нынешнем году Александр Стратийчук с семьей высадил тюльпановое поле.

В рамках первого Фестиваля тюльпанов в Мамаевцах состоялись выступления народных и аматорских коллективов. С праздничной сцены звучала народная музыка, трембиты, были представлены номера художественной самодеятельности, народные танцы и песни.

Гости фестиваля могли приобрести самые различные сувениры от народных мастеров, которые представляли свои товары на ярмарке, а также полакомиться сытными и ароматными блюдами народной кухни. Для детей были организованы самые разнообразные развлечения - батуты и карусели. Также на фестивале были представлены красивые фотозоны с оригинальными композициями из живых цветов и садового инвентаря.

Безусловно, главной причиной, по которому фестиваль в Мамаевцах посетило огромное множество людей - известнейшее во всей Украине тюльпановое поле. Сотни буковинцев и даже гостей из других областей Украины прибыли в Мамаевцы, чтобы полюбоваться разнообразием цветов. Поток людей не иссякал даже после окончания официальной части фестиваля, закрытие которого пришлось на 18:00. Недалеко от поворота на тюльпановое поле в Мамаевцах образовалась километровая пробка - так много было желающих своими глазами увидеть поле тюльпанов. Да и на самом фестивале желающим войти на территорию поля необходимо было выстоять в очереди.

На фестивале тюльпанов в Мамаевцах все желающие могли не только насладиться красотой тюльпанового разнообразия, но и приобрести себе понравившиеся экземпляры. Также на фестивальной ярмарке можно было приобрести различные удобрения для растений, цветы и вазоны, различные садовые растения и декорации.

Платиновая Буковина, Черновцы

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