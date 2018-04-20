На Буковине состоялся первый Фестиваль тюльпанов 2018 (фото)

- 23.04.2018 09:16
На Буковине состоялся первый Фестиваль тюльпанов 2018 (фото)

На Буковине состоялся первый Фестиваль тюльпанов. Праздничные мероприятия проходили 22 апреля в селе Мамаевцы, где в нынешнем году Александр Стратийчук с семьей высадил тюльпановое поле.

В рамках первого Фестиваля тюльпанов в Мамаевцах состоялись выступления народных и аматорских коллективов. С праздничной сцены звучала народная музыка, трембиты, были представлены номера художественной самодеятельности, народные танцы и песни.

Гости фестиваля могли приобрести самые различные сувениры от народных мастеров, которые представляли свои товары на ярмарке, а также полакомиться сытными и ароматными блюдами народной кухни. Для детей были организованы самые разнообразные развлечения - батуты и карусели. Также на фестивале были представлены красивые фотозоны с оригинальными композициями из живых цветов и садового инвентаря.

Безусловно, главной причиной, по которому фестиваль в Мамаевцах посетило огромное множество людей - известнейшее во всей Украине тюльпановое поле. Сотни буковинцев и даже гостей из других областей Украины прибыли в Мамаевцы, чтобы полюбоваться разнообразием цветов. Поток людей не иссякал даже после окончания официальной части фестиваля, закрытие которого пришлось на 18:00. Недалеко от поворота на тюльпановое поле в Мамаевцах образовалась километровая пробка - так много было желающих своими глазами увидеть поле тюльпанов. Да и на самом фестивале желающим войти на территорию поля необходимо было выстоять в очереди.

На фестивале тюльпанов в Мамаевцах все желающие могли не только насладиться красотой тюльпанового разнообразия, но и приобрести себе понравившиеся экземпляры. Также на фестивальной ярмарке можно было приобрести различные удобрения для растений, цветы и вазоны, различные садовые растения и декорации. 

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: тюльпановое поле 2018 мамаевцы, поле тюльпанов черновцы 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В России находится около 3 млн украинцев Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Торонто во время общения с активными представителями украинской общины
- 23.04.2018 10:42
Графік роботи чернівецької податкової у святкові дні в квітні-травні 2018 Чернівецька ОДПІ інформує, що для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової звітності Центр обслуговування
- 23.04.2018 10:13
Генсек ООН заявил о новой холодной войне Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что Совет безопасности ООН не работает эффективно и не отражает реалий современного мира.
- 23.04.2018 09:50
В АТО стали чаще использовать запрещенное вооружение - ОБСЕ Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг провел традиционный еженедельный брифинг касаемо ситуации на Донбассе. Согласно
- 20.04.2018 17:09
На Буковині чоловік катував сусіда Зловмисник утримуючи свого сусіда, завдавав йому сильного фізичного болю
- 20.04.2018 16:41
Европарламент призывает к бойкоту ЧМ-2018 в России 60 членов Европарламента обратились к странам-членам Европейского Союза присоединиться к политическому бойкоту Чемпионата мира
- 20.04.2018 16:31
Великобритания переплатит почти 10 млрд долларов за Брексит Ранее расчитанная сумма выплат для Великобритании за выход из Евросоюза может быть превышена практически
- 20.04.2018 16:09
График движения нового троллейбуса №11 в Черновцах Первый рейс нового маршрута троллейбуса - №11 - состоялся вчера, 19 апреля. С сегодняшнего дня троллейбусный маршрут Южно-Окружная - Садгора №11
- 20.04.2018 15:14
Тени огня в Черновцах презентуют новое шоу В Черновцах 21 апреля состоится презентация огненного шоу от формации "Тени огня" под названием "Тайны карпатской ночи".
- 20.04.2018 14:44
В Украине назвали сроки проведения переписи населения В независимой Украине официальная перепись населения проводилась всего один раз - в 2001 году, и тогда численность населения составила 48,5 миллионов человек.
- 20.04.2018 14:09

Всі новини