На Буковині чоловік катував сусіда

- 20.04.2018 16:41
На Буковині чоловік катував сусіда

Зловмисник утримуючи свого сусіда, завдавав йому сильного фізичного болю та вимагав від нього зізнання у вчиненні злочину.

Поліцейські Кіцманського відділу поліції задокументували злочинні діяння 36-річного місцевого жителя, котрий у будинку одного із сіл району катував знайомого.

Поліцейські з’ясували, що того дня потерпілий розпивав спиртні напої зі своїм сусідом. В подальшому між ними виникла суперечка, оскільки той запідозрив заявника у вчиненні злочину. Після чого, порушник наніс декілька ударів сковорідкою своєму співрозмовнику.

Свої злочинні діяння зловмисник не припинив та вигадав інший спосіб примусити потерпілого зізнатися у вчиненні злочину. Порушник взяв зі столу ложку та розігрів її на газовій плитці. Після чого він почав насильно утримувати потерпілого та прикладати до його тіла розпечену ложку.

Від таких насильницький дій, заявник отримав тілесні ушкодження. На його тілі виявлено численні садини та опіки другого ступеня.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: катування чернівецька область, національна поліція чернівці

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