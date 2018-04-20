Европарламент призывает к бойкоту ЧМ-2018 в России

- 20.04.2018 16:31
Европарламент призывает к бойкоту ЧМ-2018 в России

60 членов Европарламента обратились к странам-членам Европейского Союза присоединиться к политическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который в нынешнем году состоится в России. Отметим, что бойкот объявили Великобритания и Испания, которые призывают страны бойкотировать ЧМ-2018 по причине антизапдного курса Москвы.

Иницатором обращения выступила прездставитель фракции Зеленых в ЕП Ребекка Хармс.

Депутаты Европарламента отмечают, что действия России сами подталкивают к такому решению. Среди этих действий назвали отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля с дочерью. Авторы обращения назвали отравление "издевательством" над европейскими ценностями. Поддержку Москвой президента Сирии Башара Асада в ЕП также подвергли резкой критике. Не оставили без внимания также вооенное вторжение в Украину, вмешательство в президентские выборы в США, а также систематические хакерские атаки.

Подписавшие обращение члены Европейского парламента представляют пять фракций ЕП и 16 стран. Они полагают, что странам-членам ЕС необходимо присоединиться к Исландии и Великобритании, устроить бойкот российскому Чемпионату мира по футболу, а также увеличить давление на антизападный и авторитарный курс президента РФ.

Не оставили без внимания авторы письма неудовлетворительную ситуацию с защитой прав и свобод в России, среди которых особенно подчеркнули нарушение свободы слова. В письме отмечается, что приветствие президента РФ Путина на стадионах во время ЧМ-2018 за руку - недопустимо в то время, когда в заключении находятся люди, критиковавшие его режим, а независимые журналисты постоянно находятся под угрозой.

Платиновая Буковина

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