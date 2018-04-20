Великобритания переплатит почти 10 млрд долларов за Брексит- 20.04.2018 16:09
Ранее расчитанная сумма выплат для Великобритании за выход из Евросоюза может быть превышена практически на 10 миллиардов долларов.
Такие расхождения назвали специалисты Национального финансово-ревизионного управления Великобритании. Дело в том, что Министерство финансов страны изменило прогнозы, что повлечет за собой выплату дополнительных средств за выход из блока.
Так, более 4,2 миллиардов долларов предполагается внести в качестве бюджетных выплат, и почти столько же - 4,1 миллиарда - предусматривают выплаты в Фонд Европейского развития.
Напомним, что в соответствии с ранее утвержденными рассчетами сумма выплат Великобритании за выход из ЕС будет находитсья в пределах 35-39 миллиардов фунтов стерлингов, что примерно составляет 49,5 - 55 миллиардов долларов.
Кроме того, после выхода из блока Великобритания запланировала подписание торгового соглашения с Канадой. О разработке нового торгового соглашения накануне договорились лидеры обеих стран.
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