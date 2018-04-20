



График движения нового троллейбуса №11 в Черновцах - 20.04.2018 15:14

Первый рейс нового маршрута троллейбуса - №11 - состоялся вчера, 19 апреля. С сегодняшнего дня троллейбусный маршрут Южно-Окружная - Садгора №11 будет работать ежедневно.

По словам исполняющего обязанности начальника троллейбусного управления Михаила Олексюка, на маршруте будет работать пока что два троллейбуса, и интервал движения составит 60 минут. Первый рейс с конечных остановок будет осуществляться в 6:30, а последний - в 21:00.

Весь маршрут троллейбусы преодолевают почти за два часа. Транспорт курсирует по кругу от улицы Южно-Окружная по Головной, далее следует по Гагарина на Хотинскую, потом по улице Василе Александри до улицы Ярослава Мудрого. После троллейбус вновь следует по Хотинской, Гагарина, Головной и попадает снова на Южно-Окружную.

Один троллейбус будет работать только до 19:00, поскольку там задействован только один водитель, в то время как второй троллейбус маршрута №11 будет работать, как и было заявлено, до 21:00. График движения троллейбуса №11 появится на конечных остановках сегодня до конца дня.

Платиновая Буковина, Черновцы

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