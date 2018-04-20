



Тени огня в Черновцах презентуют новое шоу - 20.04.2018 14:44

В Черновцах 21 апреля состоится презентация огненного шоу от формации "Тени огня" под названием "Тайны карпатской ночи".

Выступление состоится в благотворительных целях в рамках акции "Почуй світ", проводимое совместно с благотворительным фондом "Серце до серця". Во время фаер-шоу будут собирать средства на оборудование для диагностики слуха.

Для безопасности черновчан и гостей города, а также охраны общественного порядка движение на Театральной площади на участке от улицы Шиллера до улицы Лысенко с 20:00 до 22:00 во время презентации шоу будет полностью перекрыто.

Огненное шоу "Тайны карпатской ночи" состоится на Театральной площади 21 апреля. Начало - в 21:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини