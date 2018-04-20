Тени огня в Черновцах презентуют новое шоу- 20.04.2018 14:44
В Черновцах 21 апреля состоится презентация огненного шоу от формации "Тени огня" под названием "Тайны карпатской ночи".
Выступление состоится в благотворительных целях в рамках акции "Почуй світ", проводимое совместно с благотворительным фондом "Серце до серця". Во время фаер-шоу будут собирать средства на оборудование для диагностики слуха.
Для безопасности черновчан и гостей города, а также охраны общественного порядка движение на Театральной площади на участке от улицы Шиллера до улицы Лысенко с 20:00 до 22:00 во время презентации шоу будет полностью перекрыто.
Огненное шоу "Тайны карпатской ночи" состоится на Театральной площади 21 апреля. Начало - в 21:00.
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