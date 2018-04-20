Ученые обнаружили спирт на Энцеладе

- 20.04.2018 12:54
Ученые обнаружили спирт на Энцеладе

Спутник Сатурна Энцелад рассматривается учеными как потенциально обитаемый объект. Интересно, что в ходе исследований в окружающем Энцелад газовом облаке были обнаружены молекулы метанола или, другими словами, - спирта.

Метанол является простейшим органическим спиртом, и в облако вокруг Энцелада он мог попасть из криовулканов, выбрасываемый на поверность из недр космического тела. Об этом ученые поделились в ходе ежегодной Национальной астрономической конференции, организуемой Королевским астрономическим обществом Великобритании в Хилле.

По утверждениям ученых, молекулы метанола подсказывают, что объект может быть потенциально обитаемым, и там может присутствовать жизнь. Впрочем, в случае с Энцеладом исследователи полагают, что метанол возникает не в недрах спутника. При этом, по словам специалистов, если наземные телескопы смогли установить наличие определенных молекул на Эцеладе, это откроет новые поля деятельности для дальнейших исследований космоса.

Ранее исследователи заявляли, что на Энцеладе с большой вероятностью может существовать жизнь. Об этом свидетельствовало присутствие в воде из гейзеров молекулярного водорода. Специалисты отметили, что водород мог бы послужить источником энергии, нужной для зарождения на Энцеладе жизни земного типа, а ее поддержание могли бы обеспечтить некоторые другие элементы, обнаруженные на спутнике Сатурна.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: жизнь на Энцеладе, энцелад спутник сатурна, спирт на энцеладе

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