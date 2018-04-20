



В Японии проснулся вулкан Ио - 20.04.2018 11:59

Впервые за 250 лет началось извержение вулкана Ио в Японии, который находится в юго-западной части страны.

О начале извержения сообщили 19 апреля представители метеорологических служб. Столб дыма и пепла был выброшен вулканом на высоту 1317 метров.

Отмечается, что вулкан Ио спал с 1768 года, когда в последний раз была зафиксирована его его активность.

Об угрозе падения пепла и камней предупредили местных жителей. В настоящее время доступ к Ио подходам к вулкану ограничен.

Платиновая Буковина

Всі новини