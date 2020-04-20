



На Буковине возможны заморозки 21 04 2018 - 20.04.2018 11:31

По информации Черновицкого городского совета, на территории всей Черновицкой области в субботу, 21 апреля, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 2 градусов.



Согласно прогнозу, заморозки в горах могут достигать 5 градусов.

В то же время, на всей равнинной территории Буковины в этот же день сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - пятого класса.

В связи с этим буковинцев призывают быть предельно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности во избежание возгораний, в особенности, на открытых территориях. Быстрому распространению огня может способствовать сильный ветер.

Платиновая Буковина, Черновцы

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