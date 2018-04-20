



Запасов воды в Авдеевке хватит на 4 дня - 20.04.2018 10:48

Водоснабжение в населенных пункт Авдеевка, что в Донецкой области, с пятницы, 20 апреля, не осуществляется. Ранее, после остановки Донецкой фильтровальной станции, вода доставлялась самотеком. Представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий отмечают, что подача воды будет осуществляться из местного резервуара.

В то же время отмечается, что запасов воды для жителей Авдеевки хватит только на четыре дня.

Министерство также проинформировало, что в ближайшее время для населения будут предоставлены 18 тонн питьевой воды от Международного комитета Красного Креста.

Напомним, боевики 17 апреля осуществили обстрел рабочего автомобиля сотрудников Донецкой фильтровальной станции. В результате пятеро человек были ранены, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

ДФС прекратила свою работу на следующий день, 18 апреля. В результате жители Авдеевки остались без питьевой воды, частично пропало водоснабжение для Донецка и Ясиноватой, поселка Красный Партизан, сел Верхнеторецкое и Крутая Балка. В общей сложности, от водоснабжения оказались отрезанными порядка 300 тысяч жителей по обе стороны от линии разграничения.

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