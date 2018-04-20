Досрочных выборов ВР в Украине не будет

- 20.04.2018 10:04
Досрочных выборов ВР в Украине не будет

Как отметил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, в Украине не предвидится досрочных парламентских выбров.

Председатель ВР отметил, что парламенту предстоит сложная и системная работа. Будут приниматься необходимые для общества, безопасности и обороны решения. По словам Парубия, для страны, в которой идет война, проведение внеочередных выборов - плохое решение, поскольку с их помощью можно дестабилизировать государство и в буквальном смысле парализовать его на длительный срок.

Такое же мнение разделяет и президент Украины Петр Порошенко. 

Во время выступления на заседании Совета регионального развития президент отметил, что до начала планового избирательного цикла по избранию президента и парламента Украины остается меньше года. Досрочных выборов не предвидится. Порошенко также подчеркнул, что период вынужденной паузы в реформах и возрастающего популизма необходимо использовать с максимумом пользы, сохранив позитивные изменения и зибежать при этом хаоса и дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, выборы в Украине планируются в 2019 году. В марте состоятся выборы президента, а в октябре - Верховной Рады.

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