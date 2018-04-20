



Чернівчани активно користуються електронним кабінетом платника - 20.04.2018 09:30

Упродовж першого кварталу цього року персональне робоче місце в «Електронному кабінеті платника» облаштували 3170 представників чернівецького бізнесу, що на 2426, або у 4,3 рази більше, ніж торік, розповіла начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна. Оцінили переваги цього сервісу і глибочани, - цьогоріч серед користувачів 227 платників, тоді як минулого року використовували «Електронний кабінет» лише 69, тобто у 3,3 менше.

Триває тенденція скорочення "паперової" звітності - все більше платників переконуються у зручності он-лайн взаємодії із органами ДФС. Представники чернівецького бізнесу активно користуються електронним сервісом - "Електронний кабінет платника". Це автоматизоване робоче місце платника податків, працювати в якому можна без використання спеціально встановленого клієнтського обладнання.

Для користування електронним кабінетом платнику податку необхідно:

- отримати ключ електронного цифрового підпису в одному з Акредитованих Центрів сертифікації ключів; у нашому місті одне із представництв акредитованого центру сертифікації ключів знаходиться у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ за адресою: вул.Героїв Майдану 200-А, 1-ий поверх, кабінет №110;

- в Електронному кабінеті (адреса: http://cabinet.sfs.gov.ua), зареєструватися з допомогою отриманого електронного ключа як користувач Електронного кабінету;

- подати заяву приєднання до Договору про визнання електронного документообігу;

- отримати квитанцію про приєднання до електронного документообігу, після чого можна звітувати до контролюючого органу в електронному вигляді та користуватися іншими електронними сервісами ДФС.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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