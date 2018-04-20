



В Черновцах появятся школьные офицеры полиции - 20.04.2018 09:10

В Черновцах к проекту "Школьный офицер полиции" приобщатся 25 школ. В рамках данного проекта предусматривает проведение для учеников 1-11 классов тренингов при участии патрульных полицейских.

Отметим, что тематика тренингов подходит под программу "Школа и полиция" утвержденной Министерством образования и науки Украины. Для учеников младших классов будут проводиться тренинги, посвященные безопасному поведению на дорогах и в автомобильном транспорте. Что касается старших школьников, тодля них полицейские тренинги будут касаться обучению навыкам базовой самообороны, а также будут посвящены ответственности за нарушение закона.

Всего в Черновцах - трое школьних офицеров. Один урок на днях уже был проведен в Черновицкой гимназии №2. Ученики шестых классов в игровой форме ознакомились с правилами дорожного движения. Данную форму преподавания украинские полицейские переняли у специалистов из Канады, чтобы в интересной и понятной детям форме преподнести нужную информацию.

Как сообщается, всего школьные офицеры появятся в 29 учебных заведениях в Черновцах.

Примечательно, что проект "Школьный офицер полиции" стартовал в Украине в 2016 году. Практику общения патрульных со школьниками активно применяют в странах Европы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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