



Новое оборудование блокирует антиукраинские каналы в АТО - 19.04.2018 17:50

Систему противодействия антиукраинскому вещанию запустили на Донбассе в зоне проведения АТО. Старт системы во время заседания Военного кабинета дал президент Украины Петр Порошенко.

Во время заседания была организована видеосвязь с районом проведения антитеррористической операции, и президент отдал команду запустить систему.

Отмечается, что специальное оборудование было установлено вдоль всей линии разграничения в зоне АТО, и благодаря ему на Донбассе будет блокироваться более 40 российских и сепаратистких телевизионных каналов. Вместо них будет настроено вещание украинских каналов. По словам Порошенко, запуск данной системы был осуществлен в рамках политики информационной безопасности.

Согласно полученной информации, блокировать пророссийские и сепаратистские каналы будет возможным примерно в 150 населенных пунктах в зоне АТО.

По словам президента Украины, работу новой системы он проверит лично в ближайшее время во время визита на Донбасс.

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