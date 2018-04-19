Новое оборудование блокирует антиукраинские каналы в АТО- 19.04.2018 17:50
Систему противодействия антиукраинскому вещанию запустили на Донбассе в зоне проведения АТО. Старт системы во время заседания Военного кабинета дал президент Украины Петр Порошенко.
Во время заседания была организована видеосвязь с районом проведения антитеррористической операции, и президент отдал команду запустить систему.
Отмечается, что специальное оборудование было установлено вдоль всей линии разграничения в зоне АТО, и благодаря ему на Донбассе будет блокироваться более 40 российских и сепаратистких телевизионных каналов. Вместо них будет настроено вещание украинских каналов. По словам Порошенко, запуск данной системы был осуществлен в рамках политики информационной безопасности.
Согласно полученной информации, блокировать пророссийские и сепаратистские каналы будет возможным примерно в 150 населенных пунктах в зоне АТО.
По словам президента Украины, работу новой системы он проверит лично в ближайшее время во время визита на Донбасс.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.04.2018 17:19
- 19.04.2018 16:34
- 19.04.2018 15:59
- 19.04.2018 15:10
- 19.04.2018 14:49
- 19.04.2018 14:10
- 19.04.2018 12:49
- 19.04.2018 12:29
- 19.04.2018 12:08
- 19.04.2018 11:54