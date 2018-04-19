



На Южно-Окружной обустроят экспериментальный пешеходный переход - 19.04.2018 17:19

В Черновцах на улице Южно-Окружной планируют обустроить приподнятые пешеходные переходы. Таким образом, городской совет удовлетворит соответствующую электронную петицию, подписанную черновчанами.

Так, предполагается создание экспериментального пешеходного перехода, который будут обустраивать департамент ЖКХ совместно с предприятием МиськШЕП. Место для экспериментального перехода будет согласовано постоянной действующей комиссией по вопросам организации и безопасности дорожного движения в Черновцах.

Комиссии предстоит принять меры по повышению безопасности движения на улице Южно-Окружной, также обустроить два пешеходных перехода на улице Энтузиастов.

Применение повышенных пешеходных переходов, а также антикарманов не предусмотрено действующими нормативными документами. Государственные стандарты предполагают размещение элементов принудительного снижения скорости на расстоянии 5-6 метров от опасного участка, а не на самом участке. Установка элементов принудительного снижения скорости запрещена на магистральных улицах, к числу которых относится улица Южно-Окружная. В то же время, в других городах Украины применяется практика обустройства приподнятых пешеходных переходов и перекрестков.

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